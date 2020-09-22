В Красноярском крае задержаны руководители религиозной общины Виссариона - источник
07:20 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" (известной как община Виссариона) задержаны в Красноярском крае. В числе задержанных и глава общины Сергей Тороп (называет себя Виссарионом), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"Задержаны Тороп Сергей, Редькин Вадим и Ведерников Владимир - руководители курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета". Сегодня с самого раннего утра на юге Красноярского края проходят следственные действия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в жилье у руководителей и участников религиозной организации проводятся обыски. Как рассказал ТАСС житель деревни Петропавловка Курагинского района, в спецоперации задействованы автоматчики и вертолеты.
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