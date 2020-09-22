0
0
59
НОВОСТИ

В Красноярском крае задержаны руководители религиозной общины Виссариона - источник

07:20 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" (известной как община Виссариона) задержаны в Красноярском крае. В числе задержанных и глава общины Сергей Тороп (называет себя Виссарионом), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Задержаны Тороп Сергей, Редькин Вадим и Ведерников Владимир - руководители курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета". Сегодня с самого раннего утра на юге Красноярского края проходят следственные действия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в жилье у руководителей и участников религиозной организации проводятся обыски. Как рассказал ТАСС житель деревни Петропавловка Курагинского района, в спецоперации задействованы автоматчики и вертолеты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

07:30 22.09.2020
Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии ГА ООН
0
37
07:10 22.09.2020
Приморские студенты аграрных специальностей будут обучаться в Республике Беларусь - власти
0
80
07:00 22.09.2020
После землетрясения без электричества остались 360 домов в Слюдянке в Иркутской области
0
102
23:43 21.09.2020
"Роснефть" за пять лет перечислила в бюджет 17 триллионов рублей
0
389
22:40 21.09.2020
Помпео заявил, что США отреагируют на инцидент с Навальным, когда будут известны все факты
0
487
22:00 21.09.2020
Лидер Южной Кореи на ГА ООН выдвинул план по преодолению последствий пандемии
0
493
21:20 21.09.2020
Кудрин заявил, что Россия могла бы в ближайшие годы избежать повышения некоторых налогов - СМИ
0
500
20:40 21.09.2020
Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу
0
569
20:00 21.09.2020
В Госдуме потребовали проверить цену на препарат от коронавируса
0
562
19:20 21.09.2020
Трамп подписал указ о санкциях США за поставку Ирану оружия другими странами - Белый дом
0
556

Возврат к списку