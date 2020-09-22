Украинские силовики применили беспилотник для бомбежки территории на юге ДНР
07:49 22.09.2020
Вооруженные формирования Украины (ВФУ)21 сентября сбросили боеприпасы с беспилотника в районе села Григоровка вблизи линии соприкосновения на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В 16:15 в районе села Григоровка зафиксирован сброс с БПЛА ВФУ пяти боеприпасов», – сказано в сообщении.
Напомним, что вчера утром войска Украины открывали огонь по южной части ДНР, чтобы помешать патрулированию миссии ОБСЕ. ДАН
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