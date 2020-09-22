07:53

Киевские силовики два раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Калиново-Борщеватое.

Огонь велся из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и автоматического гранатомета АГС-17.

ЛуганскИнформЦентр