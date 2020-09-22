Делегация Объединенных Арабских Эмиратов сегодня, как ожидается, впервые прибудет с официальным визитом в Иерусалим

08:13 Источник: Эхо Москвы

Как рассказал «Эху Москвы» израильский политолог, военно-политический обозреватель Алекс Векслер, это позитивный знак, несмотря на то, что ранее были неофициальные визиты.

Векслер не исключил, что в ближайшее время к мирному договору присоединится Судан.