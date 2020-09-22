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НОВОСТИ

COVID-19 в мире: около 970 тысяч умерших, примерно 7,3 млн инфицированы в настоящее время

08:23 22.09.2020 Источник: NEWSru.co.il

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 22 сентября, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 969553 человек (+4062 за сутки), более 31,3 млн заразились, около 7,3 млн инфицированы в настоящее время, около 23,1 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 3,1%.

За последние 13 суток нет данных по умершим во Франции (9 сентября были опубликованы сведения за месяц). За последние трое суток нет данных по Швеции. За последние сутки нет данных по Бельгии.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (199726 умерших, 261 за последние сутки, летальность 2,9%). Далее следуют Бразилия (137350, 455, 3,0%), Индия (88965, 1056, 1,6%), Мексика (73697, 204, 10,5%), Великобритания (41788, 11, 10,5%), Италия (35724, 17, 11,9%), Франция (34589, ?, 7,3%), Перу (31474, 105, 4,1%), Испания (30663, 168, 4,6%), Иран (24478, 177, 5,8%), Колумбия (24397, 189, 3,2%), Россия (19489, 71, 1,8%)...

Больше всего заразившихся выявлено в США: более 6,8 млн человек. Около 5,6 млн заразившихся в Индии. Около 4,6 млн в Бразилии. Более 1,1 млн в России.

Коронавирус был подтвержден у 190929 израильтянин, 1273 из них умерли.

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