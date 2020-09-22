Меркель заявила о необходимости реформирования ООН
08:45 22.09.2020 Источник: РОСБАЛТ
Организация Объединенных Наций (ООН) нуждается в реформе для дальнейшего развития, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее мнению, Совбез ООН при решении вопросов безопасности часто оказывается в тупике.
В своем видеообращении к Генассамблее ООН Меркель подчеркнула, что Германия «готова, как и раньше, брать на себя ответственность, в том числе в расширенном Совете безопасности». При этом политик подчеркнула, что в Совбезе часто блокируются важные решения, и добавила, что эффективность организации зависит от степени единства ее членов.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем выступлении также отметил необходимость реформирования ООН. По его словам, сейчас организация «сталкивается с кризисом доверия», и для отражения сегодняшних реалий нужен «реформированный многосторонний подход».
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