В Иркутске после землетрясения объявлен режим повышенной готовности
09:00 22.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Режим повышенной готовности объявлен в Иркутске после землетрясения. Оно произошло, когда в регионе была ночь. Зафиксированы два подземных толчка, магнитуда одного из них, по данным местного управления МЧС, составила 5,9. Эпицентр располагался к юго-западу от Иркутска. О пострадавших и разрушениях не сообщается, местные жители пишут в социальных сетях, что многих напугало случившееся, люди выходили на улицу. В мэрии Иркутска заверили, что стратегические объекты и коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме. Эхо Москвы
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