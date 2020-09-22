В Иркутске после землетрясения объявлен режим повышенной готовности

09:00 Источник: Эхо Москвы

Режим повышенной готовности объявлен в Иркутске после землетрясения. Оно произошло, когда в регионе была ночь. Зафиксированы два подземных толчка, магнитуда одного из них, по данным местного управления МЧС, составила 5,9. Эпицентр располагался к юго-западу от Иркутска. О пострадавших и разрушениях не сообщается, местные жители пишут в социальных сетях, что многих напугало случившееся, люди выходили на улицу. В мэрии Иркутска заверили, что стратегические объекты и коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме. Эхо Москвы