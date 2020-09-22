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НОВОСТИ

К концу года новостройки в РФ подорожают на 15% - СМИ

09:05 22.09.2020 Источник: Известия

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья. Это связано с высоким спросом на новостройки из-за действия льготной ипотеки под 6,5%. Спрос обеспечивают не только люди, покупающие квартиры, но и инвесторы, вкладывающие деньги в квадратные метры, отметили эксперты.

Стоимость вторичного жилья, по прогнозам участников рынка, к концу года может вырасти на 7% — вслед за новостройками.

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