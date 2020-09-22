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Ученый высказал версию об антителах к коронавирусу у перенесших другую болезнь

09:32 22.09.2020 Источник: Lenta.ru

Люди, перенесшие лихорадку денге, могут иметь иммунитет к коронавирусу. Такую версию выдвинул профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис, передает Reuters.

Ученый сравнил по географическому признаку распространение COVID-19 и вспышки лихорадки. Выяснилось, что жители мест с более низкими показателями заражения коронавирусом и более медленным ростом заболеваемости пережили интенсивные вспышки денге в текущем и прошлом году.

«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2», — пришел к выводу Николелис. Он напомнил, что в предыдущих исследованиях была замечена связь между лихорадкой денге и ложноположительными результатами на антитела к COVID-19. Такой эффект может говорить об иммунологическом взаимодействии между двумя вирусами, хотя они принадлежат к разным семействам патогенов.

По прогнозам Николелиса, если предположение о связи лихорадки денге и коронавируса окажется верным, заболевание лихорадкой денге или вакцинация против нее может обеспечить определенный уровень защиты от коронавируса.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, вызывающе интоксикацию, боли в мышцах и суставах, сыпь, и приводящее к увеличению лимфатических узлов. Ежегодно от болезни умирают до 20 тысяч человек.  Lenta.Ru

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