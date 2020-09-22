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Партнер Ассанжа обратилась к премьеру Австралии с просьбой о гражданстве для детей - СМИ

10:00 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партнер основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис обратилась к премьер-министру Австралии с просьбой о гражданстве для детей. Об этом во вторник сообщает издание "Сидней морнинг геральд".

По его данным, Моррис призвала премьер-министра Австралии Скотта Моррисона пообещать, что "вся семья будет в безопасности жить в Австралии, если основатель WikiLeaks избежит экстрадиции в Соединенные Штаты". Она также сообщила, что планирует до конца этого года официально зарегистрировать свои отношения с 49-летним Ассанжем, находящимся в данный момент под стражей в тюрьме Белмарш в Лондоне.

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