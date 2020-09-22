В Хабаровском крае перевернулся автобус, 15 человек госпитализировано

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медики госпитализировали 15 человек после ДТП с опрокинувшимся автобусом у поселка Циммермановка в Хабаровском крае, на трассе остаются пострадавшие, в том числе в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС во вторник в приемном отделении Циммермановского отделения Ульчской районной больницы.

"Поступило уже 15 [пострадавших]. [Травмы] разные - переломы, ушибы, раны. "Тяжелые" на трассе есть, еще не всех вывезли. Был ребенок [в возрасте] до года, но легкой степени ушиб", - сообщили ТАСС в приемном отделении больницы, добавив, что ребенка повезли в Хабаровск.

Во вторник автобус, в котором находились 45 человек, опрокинулся в 24 километрах от поселка Циммермановка в Ульчском районе Хабаровского края. В пресс-службе краевой прокуратуры ТАСС ранее сообщили, что причиной аварии могло стать близкое нахождение транспортного средства к обочине, предположительно, автобус "поймал бровку". Районная прокуратура проводит проверку.