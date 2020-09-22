По итогам аудита в "Роскосмосе" заведены 22 уголовных дела

10:20 Источник: РБК

Следственные органы в 2019–2020 годах возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита «Роскосмоса», заявил РБК глава службы Артем Мельников. Речь, как он уточнил, идет о хищении бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях «Роскосмоса».

В 2019 году по инициативе главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возглавившего госкорпорацию годом ранее, департамент внутреннего аудита, который ранее занимался лишь проблемами бухгалтерского учета, был реорганизован в службу внутреннего аудита. Функции этой структуры были расширены, кроме того, она стала взаимодействовать с Генпрокуратурой, ФСБ и другими правоохранительными ведомствами.

Возглавляет службу Артем Мельников, до прихода в «Роскосмос» работавший в прокуратуре.