0
0
41
НОВОСТИ

По итогам аудита в "Роскосмосе" заведены 22 уголовных дела

10:20 22.09.2020 Источник: РБК

Следственные органы в 2019–2020 годах возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита «Роскосмоса», заявил РБК глава службы Артем Мельников. Речь, как он уточнил, идет о хищении бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях «Роскосмоса».

В 2019 году по инициативе главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возглавившего госкорпорацию годом ранее, департамент внутреннего аудита, который ранее занимался лишь проблемами бухгалтерского учета, был реорганизован в службу внутреннего аудита. Функции этой структуры были расширены, кроме того, она стала взаимодействовать с Генпрокуратурой, ФСБ и другими правоохранительными ведомствами. 

Возглавляет службу Артем Мельников, до прихода в «Роскосмос» работавший в прокуратуре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 22.09.2020
Трамп считает, что причиной истощения ВС США было участие в войнах за рубежом
0
26
10:05 22.09.2020
В Хабаровском крае перевернулся автобус, 15 человек госпитализировано
0
88
10:00 22.09.2020
Партнер Ассанжа обратилась к премьеру Австралии с просьбой о гражданстве для детей - СМИ
0
108
10:00 22.09.2020
Участники СберКонф первыми узнают, как изменится главный банк России
0
101
09:32 22.09.2020
Ученый высказал версию об антителах к коронавирусу у перенесших другую болезнь
0
144
09:20 22.09.2020
Сноуден согласился выплатить США $5 млн с продажи книги - CNN
0
158
09:05 22.09.2020
К концу года новостройки в РФ подорожают на 15% - СМИ
0
202
09:00 22.09.2020
В Иркутске после землетрясения объявлен режим повышенной готовности
0
198
08:51 22.09.2020
СМИ узнали, почему ФРГ не может начать уголовное расследование случившегося с Навальным
0
213
08:45 22.09.2020
Меркель заявила о необходимости реформирования ООН
0
193

Возврат к списку