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В России за сутки выявили 6 215 случаев заражения коронавирусом

11:00 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6 215, до 1 115 810. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост четыре дня составляет 0,6%.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 5 976, всего после инфекции выздоровели 917 949 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 160, это максимум с 31 июля. Согласно данным штаба, всего из-за коронавируса умерли 19 649 человек, что составляет 1,76% от всех заразившихся в России.

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