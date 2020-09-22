МЧС РФ запретило размещать мебельные магазины в жилых новостройках

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на открытие магазинов по торговле мебелью на технических этажах жилых домов касается новостроек. Это следует из свода правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытается отменить запрет на размещение в жилых домах мебельных магазинов, а новый свод правил, вступивший в силу 14 августа, может привести к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%. "В отношении объектов, которые были введены в эксплуатацию до момента утверждения новых нормативных требований пожарной безопасности, следует руководствоваться как и прежде положениями ч. 4 ст. 4 федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", - говорится в документе. Таким образом, мебельные магазины, находившиеся ранее в жилых домах, продолжат работу.

Согласно своду правил, в жилых зданиях не допускается размещение магазинов по продаже мебели, если они относятся исключительно к специализированным предприятия торговли типа "Мебель" по ГОСТ № 51773-2009 "Услуги торговли. Классификация предприятий торговли". "Указанное обстоятельство обусловлено их повышенной пожарной опасностью в связи с наличием складских помещений с большим количеством горючих материалов, включая синтетические", - говорится в документе.

Запрет не касается магазинов и дизайн-студий, которые оформляют заказы на мебель, но сами не хранят ее.