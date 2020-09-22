Британцам будет рекомендовано работать из дома

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские власти будут рекомендовать своим подданным работать из дома, если это позволяет их род деятельности. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала "Скай ньюс" британский министр по особым поручениям, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув.

"Будет перераспределение акцентов, и одним из аспектов станет тот факт, что если люди могут работать из дома, мы будем поощрять их это делать", - сказал он. Гоув также отметил, что для тех профессий, которые не могут быть переведены на удаленный режим работы, должны быть созданы рабочие места, которые сводили бы к минимуму риск заражения коронавирусом.

Как ранее сообщило агентство Пи-эй, в числе новых мер по ограничению распространения коронавируса, которые во вторник в своем обращении к нации озвучит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, будет также запрет на работу предприятий общественного питания в Англии после 22:00 начиная с 24 сентября, также обслуживание клиентов будет допускаться лишь за столиком, а не у стойки.

Согласно распространенным в понедельник данным, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании за 24 часа снова превысило отметку в 4 тыс., вернувшись на уровень начала мая. По оценкам Национальной статистической службы Соединенного Королевства, количество заразившихся британцев сейчас оценивается в 70 тыс. и увеличивается на 6 тыс. ежедневно. При этом последний показатель удваивается в среднем каждые семь дней.

Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в королевстве с начала пандемии вплотную приблизилось к 400 тыс. (398 625 тыс.), а число смертей достигло 41 788.