0
0
99
НОВОСТИ

ФСБ нашла оружие в общине задержанного Виссариона

11:32 22.09.2020 Источник: Lenta.ru

Сотрудники ФСБ, полиции и Следственного комитета России нашли оружие и алкоголь в общине «Церкви последнего завета», основанной бывшим милиционером и слесарем Сергеем Торопом, называющим себя Виссарионом. Видео публикует Telegram-канал «Красноярск №1».

На кадрах видны силовики с автоматами в сопровождении служебных собак, которые прибыли в общину, расположенную в Курагинском районе Красноярского края. Показаны кадры с большим количеством оружия и боеприпасов, а также спиртного, изъятых во время обыска.

Членам поселения «Город солнца» запрещено употреблять алкоголь, курить и пользоваться деньгами. Живут они натуральным хозяйством.

Ранее сообщалось о задержании Виссариона и двух его ближайших помощников. Их увезли на вертолете в неизвестном направлении. Местные жители рассказали, что видели на дорогах по направлению к общине колонну из 50 автомобилей с силовиками.

В общине Виссариона проживают последователи Торопа со всех регионов России. Они занимают несколько поселений в Красноярском крае. В прошлом глава секты работал слесарем, а затем ушел в патрульно-постовую службу. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом — реинкарнацией Иисуса Христа. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 22.09.2020
Экс-губернатор Белгородской области Савченко стал сенатором
0
20
12:00 22.09.2020
Каждый регион России раз в 10 лет будет проходить госинвентаризацию лесов
0
34
11:20 22.09.2020
Британцам будет рекомендовано работать из дома
0
101
11:05 22.09.2020
МЧС РФ запретило размещать мебельные магазины в жилых новостройках
0
142
11:00 22.09.2020
В России за сутки выявили 6 215 случаев заражения коронавирусом
0
143
10:32 22.09.2020
Трамп считает, что причиной истощения ВС США было участие в войнах за рубежом
0
161
10:20 22.09.2020
По итогам аудита в "Роскосмосе" заведены 22 уголовных дела
0
174
10:05 22.09.2020
В Хабаровском крае перевернулся автобус, 15 человек госпитализировано
0
193
10:00 22.09.2020
Партнер Ассанжа обратилась к премьеру Австралии с просьбой о гражданстве для детей - СМИ
0
226
10:00 22.09.2020
Участники СберКонф первыми узнают, как изменится главный банк России
0
250

Возврат к списку