Экс-губернатор Белгородской области Савченко стал сенатором

12:05 Источник: Интерфакс

Депутаты Белгородского регионального заксобрания седьмого созыва во вторник единогласно проголосовали за наделение бывшего губернатора области Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации.

"За 26 лет Евгений Степанович смог реализовать свой авторский проект под названием "Белгородчина", - сказала, представляя кандидатуру Савченко, председатель Белгородской облдумы Ольга Павлова.

"Я добровольно оставляю свой пост с чувством исполненного долга перед вами, дорогие мои земляки", - сказал Савченко, который рекомендовал на пост исполняющего обязанности губернатора области своего первого заместителя Дениса Буцаева.