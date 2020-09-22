0
0
0
НОВОСТИ

Экс-губернатор Белгородской области Савченко стал сенатором

12:05 22.09.2020 Источник: Интерфакс

Депутаты Белгородского регионального заксобрания седьмого созыва во вторник единогласно проголосовали за наделение бывшего губернатора области Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации.

"За 26 лет Евгений Степанович смог реализовать свой авторский проект под названием "Белгородчина", - сказала, представляя кандидатуру Савченко, председатель Белгородской облдумы Ольга Павлова.

"Я добровольно оставляю свой пост с чувством исполненного долга перед вами, дорогие мои земляки", - сказал Савченко, который рекомендовал на пост исполняющего обязанности губернатора области своего первого заместителя Дениса Буцаева.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 21.09.2020
В России стартовали военные учения «Кавказ — 2020»
0
264
21:00 19.09.2020
Сверхзвуковые бомбардировщики РФ установили мировой рекорд по дальности полета - ВКС
0
453
12:32 17.09.2020
Российский МиГ-31 над Беринговым морем перехватил два стратегических бомбардировщика США
0
671
23:32 16.09.2020
С-400 в Турции еще не поставлены на боевое дежурство
0
706
22:25 16.09.2020
Глава Китая считает, что Китай обгонит Россию по "проблемности" для США
0
654
16:32 16.09.2020
Российскую бронетехнику эксплуатируют армии более 40 стран
0
551
23:01 15.09.2020
Испытания истребителя нового поколения начались в США - СМИ
0
334
21:43 15.09.2020
Эсминец ВМС США "Рузвельт" вошел в Черное море "поддержать союзников"
0
382
12:20 15.09.2020
Десантники РФ прибыли в Белоруссию для участия в совместном учении - Минобороны республики
0
383
09:20 15.09.2020
Новые грузинские системы ПВО смогут "пустить кровь" российской авиации - Forbes
0
375

Возврат к списку