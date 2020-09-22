Около 60% россиян от 18 до 24 лет интересуются современным искусством - исследование

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Современным искусством интересуются 59% россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Таковы результаты исследования Центра социального проектирования "Платформа", который проводил свою работу в партнерстве с Art Life.

В исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС, были использованы данные онлайн-опроса OMI 1 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих в Москве, Санкт- Петербурге и Екатеринбурге. Также были проведены 14 интервью с представителями современной культуры (в выборке художники, скульпторы, галеристы, искусствоведы, кураторы) и индивидуальные интервью с любителями современного искусства.

"36% опрошенных интересуются современным искусством, среди 18-24-летних таких 59%", - говорится в исследовании.

Помимо возраста, интерес к искусству "связан со средой, родительской семьей, опытом художественного образования, проникновением искусства в городскую среду, повседневную жизнь горожан".

Также исследование выявило, что чем выше достаток человека, тем больше он интересуется современным искусством (28% малообеспеченных и 52% тех, кто не стеснен в средствах). "Современное искусство чаще не нравится тем, кто оценивает искусство с точки зрения гармонии, требует от него только красоты, ищет в искусстве отвлечения", - говорится в исследовании.

Жители мегаполисов с интересом принимают актуальные работы различных направлений. "Например, 87% нравятся наиболее известные работы Аниши Капур, 57% - Поллока", - отмечают авторы исследования. Больше всего население ценит работы современного искусства, обладающие высокими изобразительными характеристиками, и объекты, вписанные в городское пространство.