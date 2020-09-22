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Следственный комитет объяснил причины задержания "сибирского Христа" Виссариона

12:32 22.09.2020

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по факту незаконной деятельности Курагинской местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета».

Установлено, что в период с 1991 по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением – Курагинской местной религиозной организацией «Церковь Последнего Завета». При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион.

По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью.

Тороп, Редькин и Ведерников задержаны. В дальнейшем им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам), и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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