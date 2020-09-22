Стратегические бомбардировщики США "навестили" Арктику
13:05 22.09.2020 Источник: Интерфакс
Американские стратегические бомбардировщики, совершившие накануне массовые вылеты с баз в Европе и США, в частности, пролетели над Восточно-Сибирским морем, сообщило Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов.
Командование опубликовало фотографию стратегических бомбардировщиков В-52Н и B-1B в сопровождении самолета-заправщика KC-46 Pegasus во время их полета над Восточно-Сибирским морем 21 сентября.
"Миссия была предназначена для заверения в поддержке союзников и партнеров США и сдерживания агрессии любых потенциальных плохих игроков в регионе", - говорится в текстовке к фотографии.
Накануне Командование сообщило, что стратегические бомбардировщики США провели широкомасштабную глобальную операцию. "Группа бомбардировщиков ВВС США во взаимодействии с истребителями союзников и партнеров по НАТО выполнила широкомасштабные миссии над морями и заливами вблизи восточных районов Европы и западной части Тихого океана", - говорилось в сообщении.
При этом указывалось, что "Европейское командование остается приверженным транспарентности всех учений на территории союзников и партнеров, граничащих с Россией".
По данным западных мониторинговых сайтов, в частности, в ходе выполнения миссии были зафиксированы полеты стратегических бомбардировщиков B-52H вблизи Ленинградской области в районе Финского залива и Эстонии, в море Лаптевых, Восточно-Сибирском море и Чукотском море.
По данным Европейского командования, в глобальной операции были задействованы стратегические бомбардировщики B-1 Lancers, B-2 Spirits and B-52 Stratofortresses. В операциях приняли участие ВВС Канады, Норвегии и Великобритании.
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