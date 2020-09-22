Законопроекты по поправкам к конституции не предусматривают переноса единого дня голосования - Клишас
13:32 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пакет законопроектов в развитие поправок к конституции не предусматривает переноса единого дня голосования (ЕДГ) или изменений в порядке формирования Госдумы, таких планов нет. Об этом сообщил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Я вам сразу хочу сказать, что в пакете нет ничего, что меняло бы как-то нашу избирательную систему. Это и не вытекает из конституции. В работе у нас нет ничего, что касалось бы изменения порядка формирования Думы или сокращения полномочий Думы, переноса единого дня голосования, таких планов нет. Этот весь блок, который обсуждается в СМИ - это пока только, скажем так, фантазии журналистов", - сказал Клишас на заседании комитета.
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