Бюджетное управление Конгресса ухудшило долгосрочные прогнозы роста экономики США

14:00 Источник: Интерфакс

Американская экономика, вероятно, будет расти более медленными темпами в ближайшие десятилетия, в то время как объем государственной задолженности увеличится существеннее, чем ожидалось ранее, что преимущественно связано с рецессией, вызванной пандемией коронавируса, сообщило Бюджетное управление Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO).

CBO опубликовало новые прогнозы, согласно которым ежегодный рост ВВП в среднем будет составлять 1,6% в период с 2020 по 2050 годы, что примерно на четверть процентного пункта меньше, чем ожидалось в июне 2019 года, когда были опубликованы предыдущие долгосрочные экономические прогнозы. В период с 1990 по 2019 годы экономика в среднем росла на 2,5%.

Госдолг, как ожидается, достигнет 195% ВВП к 2050 году, что на 45 процентных пунктов больше, чем прогнозировалось в июне 2019 года. Рост главным образом связан с увеличением расходов на борьбу с пандемией COVID-19.

Рост задолженности является центральным вопросом в дебатах в Вашингтоне по поводу того, какой объем дополнительной поддержки необходим экономике для восстановления после пандемии. Демократы говорят о необходимости принятия еще одного крупного пакета мер помощи, включая увеличение пособий по безработицы и помощи для штатов и городов, в то время как республиканцы призывают к менее масштабному законопроекту и целенаправленным мерам поддержки, считая необходимым контролировать рост задолженности.

В то время как более низкие процентные ставки делают процесс заимствования для государства менее затратным, более медленный рост подразумевает, что сокращать задолженность как долю ВВП будет сложнее.

"Текущий низкий уровень процентных ставок означает, что уровень задолженности на данный момент поддается контролю и для решения приоритетных для государства задач может быть использована налогово-бюджетная политика, если это выберет Конгресс", - сказал директор CBO Филип Свагель.