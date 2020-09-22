Греф призвал сокращать количество налогов и снижать налоговые ставки в РФ
14:12 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России нужно сокращать количество налогов и снижать налоговые ставки.
"Я небольшой сторонник любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество - относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Поэтому я считаю, что самые последние меры, на которые должно идти государство - это повышать налоги. Тогда не будет экономического роста. Лучше идти путем сокращения расходов бюджета и повышения объема заимствований, но не повышать налоги. Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия-24".
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