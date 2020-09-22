Производители табака сообщили, на сколько вырастут цены на сигареты после повышения акциза

18:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Табачные производители рассказали, как вырастут цены на сигареты после повышения акциза. Сегодня соответствующее решение приняла Госдума.

Мера вступит в силу с 1 января 2021 года. Нижняя палата поддержала поправку правительства, которая предлагала проиндексировать акциз на 20% в 2021 году, а в последующие два года — на уровень инфляции.

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International в России Сергей Слипченко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что табачные изделия подорожают в среднем на 20 рублей.

«Такое серьёзное разовое увеличение акциза, безусловно, приведёт к удорожанию продукции для конечного населения, для курильщиков. В среднем по рынку увеличение может составить до 20 рублей. Как это будет детально, думаю, сейчас преждевременно об этом говорить, но решение принято, несмотря на те аргументы, которые озвучивались экспертами, в том числе отраслью».

По словам Слипченко, нововведение спровоцирует увеличение доли нелегальной продукции на табачном рынке России.