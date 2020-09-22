В Госдуме сообщили о подготовке проекта о смертной казни за убийство детей
19:20 22.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме заявили о подготовке проекта о смертной казни за убийство детей. Документ также будет предполагать химическую кастрацию за педофилию.
Законопроект планирует подготовить фракция «Справедливой России», сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Там уточнили, что её лидер Сергей Миронов выступил с таким предложением после трагедии в Рыбинске.
15 сентября в Рыбинске были найдены мёртвыми сёстры 8 и 13 лет. Их тела обнаружила мать, вернувшись с работы. Задержан её сожитель Виталий Молчанов, который признался в совершении преступления. Мужчине инкриминируют убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Говорит Москва
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