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В Госдуме сообщили о подготовке проекта о смертной казни за убийство детей

19:20 22.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме заявили о подготовке проекта о смертной казни за убийство детей. Документ также будет предполагать химическую кастрацию за педофилию.

Законопроект планирует подготовить фракция «Справедливой России», сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Там уточнили, что её лидер Сергей Миронов выступил с таким предложением после трагедии в Рыбинске.

15 сентября в Рыбинске были найдены мёртвыми сёстры 8 и 13 лет. Их тела обнаружила мать, вернувшись с работы. Задержан её сожитель Виталий Молчанов, который признался в совершении преступления. Мужчине инкриминируют убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.  Говорит Москва

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