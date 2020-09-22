Путин заочно выступил на сессии ГА ООН

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин уверен в необходимости сохранения права вето у постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В своем выступлении, которое транслировалось во вторник на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН), российский лидер отметил, что происходящие в мире изменения оказывают влияние на главный орган ООН - Совет Безопасности, на дискуссию вокруг подходов к его реформированию.

"Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза", - заявил Путин.

Кроме того, Владимир Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций, чтобы восстановить экономику после пандемии коронавируса.

"В целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - заявил глава российского государства, выступая во вторник на Генассамблее ООН и говоря о последствиях пандемии.

Президент России также предложил заключить юридически обязывающее соглашение, которое запретило бы размещение оружия в космосе. Об этом он сказал в обращении, которое транслировалось во вторник на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов", - отметил глава государства.

Он подчеркнул необходимость "начала серьезного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность". "Его целью стал бы выход на комплексные договоренности, формирование прочной основы для архитектуры международной безопасности, учитывающей предыдущий опыт в этой сфере и в полной мере отвечающей не только современным, но и перспективным военно-политическим и технологическим реалиям", - добавил российский лидер.