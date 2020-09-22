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Вручение Нобелевских премий пройдет в 2020 году онлайн из-за пандемии

21:20 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония вручения Нобелевских премий, традиционно проходящая в декабре, в этом году из-за пандемии коронавируса состоится в новом формате: вместо филармонии Стокгольма ее проведут онлайн. Об этом сообщило во вторник агентство ТТ.

"Мы все подключимся к общей трансляции, студия будет размещена в мэрии Стокгольма. Каждый лауреат будет находиться либо в посольстве Швеции [в своей стране], либо в [своем] университете", - приводит агентство слова председателя Фонда Нобеля Ларса Хейкенстена.

Ранее стало известно, что церемонию вручения Нобелевской премии мира, которая должна состояться 10 декабря в Осло, из-за пандемии коронавируса перенесут из городской ратуши в Университет Осло, где церемония вручения проходила с 1947 по 1989 год. В ратуше премия вручалась на протяжении более чем 30 лет.

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