Совфед по представлению президента будет снимать совершивших "порочащие" поступки судей КС
22:40 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки, изменяющие процедуру прекращения полномочий судей Конституционного суда (КС) РФ. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.
"Прекращение полномочий председателя Конституционного суда РФ, заместителя председателя Конституционного суда РФ и судей Конституционного суда РФ может осуществляться Конституционным судом РФ, а в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и в иных предусмотренных настоящим федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий, также Советом Федерации по представлению президента РФ", - говорится в тексте.
Согласно действующему законодательству, прекращение полномочий судьи, совершившего "поступок, порочащий честь и достоинство судьи", производится Совфедом по представлению КС, принятому большинством не менее двух третей голосов от числа действующих судей.
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