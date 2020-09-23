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Паводок в Хабаровском крае затронул уже 38 населенных пунктов, его гребень движется вниз по Амуру

07:30 23.09.2020 Источник: Интерфакс

Уровень Амура у Хабаровска за сутки опустился на 10 см, однако паводковая обстановка осложняется в поселках ниже по течению, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС.

"На 9:00 (2:00 мск) уровень Амура у Хабаровска составил 612 см. Гребень амурского паводка смещается на участке село Елабуга - село Троицкое. В результате повышения воды в Хабаровском крае под влиянием водной стихии находятся 38 населенных пунктов в 6 муниципальных образованиях", - сказано в сообщении.

22 сентября в зоне паводка было 35 населенных пунктов.

На сегодняшний день всего в регионе подтоплено 54 дома, более 2 тыс. земельных и приусадебных участков и 63 участка дорог.

Группировки спасателей работают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также Хабаровском, Комсомольском, Амурском и Нанайском районах.

В некоторых местах из-за разлива рек ограничено дорожное движение, спасатели помогают людям безопасно преодолеть переливы.

Некоторым жителям требуется помощь в эвакуации из затопленных домов, спасении домашних животных и материальных ценностей.

Кроме того, в прибрежных поселках идет строительство дамб, создается резерв мешков с песком.

В Комсомольске-на-Амуре максимальный уровень воды в Амуре ожидается к 26 сентября. Гидрологи не исключают, что он будет выше отметки опасного явления в 650 см. В городе идет отсыпка дамб и подготовка насосного оборудования.

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