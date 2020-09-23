Памфилова обсудит в среду с экспертами проблемы при работе с базой данных ЦИК РФ
07:40 23.09.2020 Источник: Интерфакс
Председатель ЦИК России Элла Памфилова в среду обсудит с экспертами и политологами проблемы, возникающие при работе с базой данных Центризбиркома.
Как сообщили в пресс-службе ЦИК, Памфилова проведет встречу с политологами и экспертами, "которые обратились к ней с открытым письмом, для обсуждения актуальных вопросов, в том числе работы интернет-сайта".
После прошедших сентябрьских выборов к главе ЦИК с критикой характера навигации сайта ЦИК и использования капчи при загрузке каждой его новой страницы, что затрудняет работу аналитиков, обратился вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко. Кроме того, с отрытым письмом в её адрес по тому же поводу обратились ряд экспертов и политологов, занимающихся анализом избирательных кампаний.
Позже в интервью "Интерфаксу" Памфилова пообещала решить проблему с капчами на каждой странице на сайте комиссии, когда проверочные цифры надо вводить на каждой новой странице при поиске данных по выборам. Она признала, что "система поиска стала действительно трудоемкой и длительной".
Памфилова объяснила, что проблема связана с возросшей с прошлого года нагрузкой на сайт izbirkom.ru - увеличилось число запросов от программ-роботов.
"Учитывая существенно изменившуюся и возросшую нагрузку, нами и было принято решение о введении механизма CAРTCHA на сайте izbirkom.ru, ограничивающего бесконтрольное массовое автоматическое скачивание данных с сайта. Поскольку технически это пришлось осуществлять в крайне сжатые сроки, соглашусь, что сделали, мягко говоря, неудачно - будем дорабатывать", - заверила она.
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