Швеция одумалась и приготовилась ввести карантин

08:10 Источник: Lenta.ru

Власти Швеции одумались после обрушившейся на них критики и приготовились ввести карантин в случае роста числа заразившихся в ближайшем будущем, пишет Bloomberg.

По данным главного эпидемиолога страны Адреса Тегнелла, в последние недели был зафиксирован рост числа заболевших во всех возрастных группах. Больше всего их в столице Стокгольме.