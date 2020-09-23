0
0
82
НОВОСТИ

СМИ рассказали о разговоре Путина с Макроном по поводу Навального

09:00 23.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин, как утверждает французская газета «Монд», предположил, что Алексей Навальный сам принял яд. Как пишет издание, президент России сказал об этом 14 сентября в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном. Газета отмечает, что Путин с презрением отозвался о Навальном как о симулянте и хулигане в интернете.

Публикация об этом разговоре появилась незадолго до выступления Эммануэля Макрона на Генассамблее ООН, в котором он накануне вечером призвал Россию как можно скорее пролить свет на произошедшее с Алексеем Навальным. Макрон добавил, что Франция не потерпит применения химического оружия в Европе, России или Сирии.

В свою очередь, сам Алексей Навальный с иронией написал в соцсетях, что сварил «Новичок» на кухне, но Путин его переиграл, и он 18 дней пролежал в коме, но своего не добился и провокация не удалась. Политик по-прежнему находится в берлинской клинике «Шаритэ».  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:22 23.09.2020
"Граждане СССР" на Кубани пытались убить лидера еврейской общины
0
31
09:20 23.09.2020
Ассоциация страховщиков судовладельцев отказалась от сотрудничества с Nord Stream 2
0
33
09:05 23.09.2020
Суд в Новосибирске арестовал на два месяца Сергея Торопа, известного как Виссарион
0
62
08:56 23.09.2020
Два проекта Москвы вышли в финал международного конкурса "умных городов"
0
85
08:48 23.09.2020
Российские ученые нашли в природе универсальный антибиотик
0
106
08:43 23.09.2020
Экс-премьер Японии готов помогать преемнику по вопросу мирного договора с Россией
0
97
08:38 23.09.2020
Путин призвал создать «зеленые коридоры», свободные от санкций
0
132
08:30 23.09.2020
Число жертв COVID-19 в США превысило 200 тысяч человек
0
119
08:27 23.09.2020
В Израиле за последние сутки выявлены почти 7000 заразившихся коронавирусом - Минздрав
0
123
08:10 23.09.2020
Швеция одумалась и приготовилась ввести карантин
0
154

Возврат к списку