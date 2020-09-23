СМИ рассказали о разговоре Путина с Макроном по поводу Навального
09:00 23.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Владимир Путин, как утверждает французская газета «Монд», предположил, что Алексей Навальный сам принял яд. Как пишет издание, президент России сказал об этом 14 сентября в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном. Газета отмечает, что Путин с презрением отозвался о Навальном как о симулянте и хулигане в интернете.
Публикация об этом разговоре появилась незадолго до выступления Эммануэля Макрона на Генассамблее ООН, в котором он накануне вечером призвал Россию как можно скорее пролить свет на произошедшее с Алексеем Навальным. Макрон добавил, что Франция не потерпит применения химического оружия в Европе, России или Сирии.
В свою очередь, сам Алексей Навальный с иронией написал в соцсетях, что сварил «Новичок» на кухне, но Путин его переиграл, и он 18 дней пролежал в коме, но своего не добился и провокация не удалась. Политик по-прежнему находится в берлинской клинике «Шаритэ». Эхо Москвы
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