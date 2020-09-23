Состав Совфеда существенно обновится по итогам единого дня голосования - Матвиенко
10:00 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 20 новых сенаторов будет в Совете Федерации по итогам прошедшего 13 сентября единого дня голосования, еще 14 сенаторов подтвердили свои полномочия. Об этом сообщила на пленарном заседании в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"После прошедшего единого дня голосования Совет Федерации существенно обновится. Порядка 20 новых сенаторов пополнят наши ряды. 14 сенаторов прошли выборы, подтвердили свои полномочия", - сказала Матвиенко.
Она поздравила коллег с началом осенней сессии. "Я очень рада видеть ваш позитивный настрой, зараженность на интенсивную, энергичную работу", - добавила спикер Совфеда.
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