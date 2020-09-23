Посол РФ в ФРГ высказал мнение, почему Польша выступает против "Северного потока - 2"

11:05 Источник: Газета.Ru

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Польша выступает против «Северного потока — 2», поскольку сама желает стать энергетическим центром для Европы. Об этом он сказал в интервью газете Berliner Zeitung.

По его словам, среди польской элиты очень распространена «антироссийская рефлексия».

«Мы, естественно, сожалеем об антироссийской политике, которую в настоящее время проводит правительство в Варшаве», — сказал Нечаев.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ФРГ выйти из проекта «Северный поток — 2» на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным и якобы намерением России вмешаться во внутреннюю политику Белоруссии. Газета.Ru