Комитет ГД не поддержал право регионов повышать возраст покупателя алкоголя до 21 года

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, предусматривающий наделение субъектов Федерации правом повышать минимальный возраст, с которого разрешена продажа алкоголя, до 21 года.

Документ был инициирован депутатом от Чечни Шамсаилом Саралиевым, позже к нему присоединилась в качестве соавторов большая группа депутатов Госдумы.

В качестве дополнительной меры ограничения розничной продажи алкогольной продукции, законопроектом предлагается наделить регионы полномочиями по увеличению минимально допустимого возраста для продажи алкогольной продукции до 21 года, что, по мнению авторов документа, позволит оградить общество от ранней алкоголизации молодого поколения.

"По данным федерального проекта "Трезвая Россия", 55 российских регионов поддерживают инициативу, предполагающую повышение возраста продажи алкоголя. В 28 субъектах прошли общественные слушания по теме увеличения возраста продажи алкоголя. Итоги общественных слушаний были подведены 12 марта 2019 года в ходе онлайн совещания с общественными палатами регионов. Общественные палаты и гражданские активисты на местах единогласно высказались в поддержку предложенной инициативы", - говорится в пояснительной записке.

Правительство РФ не поддержало законопроект. "Установление такого ограничения на уровне субъектов РФ не даст желаемого результата, так как в этом случае граждане, проживающие в регионе с высоким уровнем ограничения, смогут приобретать алкогольную продукцию в соседних регионах, где уровень ограничения ниже", - отмечается в официальном отзыве правительства. По мнению кабмина, дифференцированный поход к установлению возраста, с которого разрешается продажа алкоголя, "нельзя считать обоснованным".