Турчак и Яцкин стали первыми вице-спикерами Совфеда
12:00 23.09.2020 Источник: Интерфакс
В Совете Федерации появилась вторая должность первого вице-спикера, теперь эти посты заняли Андрей Турчак и новый сенатор, бывший полпред правительства в Совете Федерации Андрей Яцкин.
"Вчера на заседании Совета палаты был рассмотрен этот вопрос и принято решение увеличить число первых заместителей председателя СФ до двух человек, сохранив при этом общую численность заместителей Совета Федерации", - сказала на заседании верхней палаты спикер Валентина Матвиенко.
Он пояснила, что это связано с большим объемом участия Совета Федерации в различных мероприятиях, форумах, зарубежных поездках, где надо представлять СФ. "Сама жизнь диктует, что нужен еще один первый заместитель, который будет заниматься в том числе и этими вопросами", отметила она.
Ранее у Матвиенко был только один первый заместитель, эту должность занимал Николай Федоров, однако, по словам спикера, он высказал пожелание не избираться вновь на этот пост.
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