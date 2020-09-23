В день смерти Марцинкевича в его камере не работала система видеонаблюдения - адвокат

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи планировали допросить националиста Максима Марцинкевича в качестве свидетеля, он не давал никаких признаний о причастности к убийствам. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Михальчик.

"Мой коллега, второй адвокат Максима, побывал в Челябинске и поговорил со следователем, который ведет проверку по факту гибели моего подзащитного. Он заявил, что Максима транспортировали из колонии в Москву для допроса в качестве свидетеля, и ни о какой его причастности к убийствам, тем более признании, в них речь не шла", - сказал адвокат.

Адвокат также сообщил, что система видеонаблюдения в камере СИЗО Челябинска, в которой находился националист Максим Марцинкевич, не работала в день его смерти.

"Почему-то в день его смерти в той камере, где содержался Максим, не работала видеокамера. Об этом сказано в материалах проверки, которую ведет СК по факту смерти моего подзащитного. Кроме этого на месте смерти Марцинкевича найдено большое количество следов крови. Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока не ясно", - рассказал Михальчик.

Он добавил, что в среду отцу Марцинкевича должны выдать тело сына для транспортировки в Москву. По словам адвоката, защита пока не ознакомлена с экспертизой тела, проведенной СК.

Тело Марцинкевича было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту смерти и пока считает, что она не носит криминального характера. Главное управление ФСИН РФ по области также проводит служебную проверку.



