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Цены на медикаменты и медтовары в России в августе в среднем выросли на 8,4% - ЕМИСС

13:00 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на медикаменты и медицинские товары в России в августе в среднем выросли на 8,37% и 8,43% в годовом выражении, свидетельствуют данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).

Так, подорожали электронные термометры (на 13,4%), бинты (19%), настойка пустырника, троксерутин, левомеколь и анальгин (по 18%), аспирин (16,4%), валидол (14%), валокордин (6,35%), поливитамины без минералов (10%), поливитамины с макро- и микроэлементами (13,31%), корвалол (11%), бромгексин (8%), таурин и альмагель (7%).

При этом согласно данным системы, отдельные препараты подорожали более чем на 20%: цены на йод (10 мл) выросли в среднем на 28,67%, линекс (10 капсул) - 27,74%, ртутный медицинский термометр - 26,54%.

Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) разрабатывалась в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах". Координатором ЕМИСС является Федеральная служба государственной статистики.

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