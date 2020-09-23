Кабмин обсуждает создание органа для контроля маркировки и акцизов на табак и алкоголь

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство обсуждает вопрос создания единого органа для контроля маркировки и акцизов на табак и алкоголь, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.

"Что касается создания единого органа [для контроля маркировки и акцизов на табак и алкоголь], я за эту идею. Эта тема обсуждается, я за нее. Я считаю, что это позволит навести порядок. Нужен орган, который будет отвечать за наведение порядка в этой области", - сказал он.