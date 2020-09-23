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НОВОСТИ

Северный флот проведет десантные учения на Чукотке

13:20 23.09.2020 Источник: Интерфакс

Корабли арктической группировки Северного флота (СФ) отработают высадку десанта на южном побережье Чукотки в заливе Креста (Берингово море), сообщила пресс-служба СФ в среду.

"Корабли встали на якорь в акватории залива неподалеку от населенного пункта Эгвекинот. В ближайшее время моряки Северного флота продолжат в данном районе работу по изучению мест побережья, доступных для высадки морского десанта и последующего проведения рейдовых действий", - говорится в сообщении.

Бухта Креста находится в 440 км от острова Святого Лаврентия (США, штат Аляска). В состав отряда кораблей входят большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Кондопога", спасательное буксирное судно "Памир" и ледокол "Илья Муромец", сообщает флот.

"За время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота уже провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения", - сообщает флот.

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