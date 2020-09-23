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Елисейский дворец не мог передать в СМИ запись беседы Путина и Макрона - Кремль

14:00 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог сознательно, в нарушение дипломатических норм передать СМИ запись беседы президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Такую позицию высказал журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию во французской газете "Монд" о переговорах двух президентов.

Песков напомнил, что "тема берлинского пациента действительно обсуждалась в ходе недавнего разговора Путина и Макрона, и Кремль об этом сообщал". "Вместе с тем, газета совсем не точна в переданных формулировках. Да и справедливости ради, вряд ли она могла быть точна, ведь это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не соответствует дипломатической практике. Убеждены, что это не так", - подчеркнул Песков.

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