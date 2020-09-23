Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях - источник

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области во вторник, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом во время учений. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, причина ЧП - это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном", - сказал собеседник агентства.