Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский военный корабль в среду столкнулся с контейнеровозом в проливе Эресунн между Данией и Швецией. Об этом сообщили оборонительные силы Дании.

Инцидент произошел у Эресуннского моста ближе к датскому берегу. Причина столкновения пока неизвестна.

На месте находятся спасатели из Дании и Швеции.

По сообщению Шведского телевидения (SVT), в районе столкновения было туманно. Оно указало также, что в данный момент информации о пострадавших нет.