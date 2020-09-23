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Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании

15:00 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский военный корабль в среду столкнулся с контейнеровозом в проливе Эресунн между Данией и Швецией. Об этом сообщили оборонительные силы Дании.

Инцидент произошел у Эресуннского моста ближе к датскому берегу. Причина столкновения пока неизвестна.

На месте находятся спасатели из Дании и Швеции.

По сообщению Шведского телевидения (SVT), в районе столкновения было туманно. Оно указало также, что в данный момент информации о пострадавших нет.

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