Лукашенко заявил на инаугурации, что "цветная революция" в Белоруссии провалилась
15:12 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду на церемонии инаугурации, что "цветная революция" в стране не состоялась.
"Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств, - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. - Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", - подчеркнул глава государства.
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