Лукашенко заявил на инаугурации, что "цветная революция" в Белоруссии провалилась

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду на церемонии инаугурации, что "цветная революция" в стране не состоялась.

"Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств, - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. - Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", - подчеркнул глава государства.