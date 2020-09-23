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Тихановская объявила себя единственным "лидером, который избран белорусским народом"

15:32 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская заявила в среду в обращении к Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что после состоявшейся в среду инаугурации Александра Лукашенко не считает его легитимным президентом страны.

"Его тайная инаугурация является попыткой захвата власти", - цитирует Рейтер слова Тихановской. "Это также означает, что с сегодняшнего дня Александр Лукашенко не является законным и легитимным главой Белоруссии", - заявила она. Тихановская повторила требование белорусской оппозиции о проведении новых президентских выборов.

Также Светлана Тихановская заявила, что срок полномочий Лукашенко завершился, и объявила себя единственным лидером страны.

"Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему (Лукашенко - прим. ТАСС) не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом", - заявила она в обращении, которое размещено в среду в ее telegram-канале.

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