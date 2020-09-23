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Кабмин окажет поддержку регионам, у которых возникли проблемы с доходами бюджетов - Путин

16:00 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ окажет помощь регионам, бюджеты которых испытывают проблемы с доходами. Об этом он сказал на встрече с сенаторами.

"Мы только сегодня обсуждали это с министром финансов [РФ Антоном Силуановым], - сообщил глава государства. - В правительстве это понимают и будут оказывать точечную адресную поддержку тем регионам, которые в этом действительно будут нуждаться".

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