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НОВОСТИ

Финансирование 5G могут сократить в шесть раз - СМИ

17:12 23.09.2020 Источник: Известия

Финансирование 5G хотят сократить почти в шесть раз — с 43 млрд до 7,4 млрд рублей. Соответствующий документ подготовили в Минцифры (есть в распоряжении «Известий»). Из-за недоступности диапазона 3,4–3,8 ГГц, занятого силовыми структурами, власти хотят сэкономить деньги на его расчистку и сделать «якорными» частоты 4,8–4,99 ГГц, объясняют эксперты и операторы.

Однако, если такое решение будет принято, внедрение 5G в России в ближайшие четыре года не состоится, предупреждают участники рынка.

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