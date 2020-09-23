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В июле-августе этого года интернетом не пользовались почти 22% россиян - исследование

22:40 23.09.2020 Источник: Эхо Москвы

В июле-августе этого года интернетом не пользовались почти 22% россиян, — выяснила исследовательская компания «Медиаскоп». В основном не пользуются интернетом пожилые люди. Эксперты объясняют, что у многих россиян нет денег на покупку компьютера или смартфона, а также на оплату операторов услуг связи.

Во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии коронавируса, количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 20 миллионов человек.  Эхо Москвы

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