США внесли в санкционные списки шесть физических и два юридических лица из РФ
18:00 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США в среду расширили санкционные списки, связанные с вмешательством в выборы, деятельностью в киберсфере, а также с ситуацией на Украине. Как сообщается на сайте американского Минфина, помимо прочего, рестрикции вводятся в отношении шести физических и двух юридических лиц из РФ.
Кроме того, в санкционные списки попали один гражданин Финляндии и несколько базирующихся в этой стране компаний.
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