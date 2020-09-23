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НОВОСТИ

Болгарская прокуратура обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

18:40 23.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Болгарская прокуратура обвинила в шпионаже двух российских дипломатов. Как сообщается на сайте ведомства, по их сведениям, двое сотрудников дипломатической миссии вели разведывательную деятельность в республике около 4 лет. Их интересовали сведения о модернизации болгарской армии и технической оснащенности вооруженных сил. Для этого, как утверждают в ведомстве россияне устанавливали контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к таким данным. Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже еще в начале года. Москва отвергала обвинения.  Эхо Москвы

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